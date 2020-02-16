Davutoğlu’ndan sert sözler: Oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz

Gelecek Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Küçükçekmece’deki açılışı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı.

Açılış töreninde konuşan Davutoğlu, şunları söyledi:



* Bu hafta özel bir hafta. Bu hafta cemre havaya düşüyor. Baharın habercisi cemrenin havaya düştüğü haftadayız. Sonra suya sonra toprağa düşecek. İşte nasıl cemre havaya düştüğünde baharın habercisiyse Gelecek Partisi de ülkemizin iklimine bir bahar habercisidir. Allah cemremizi, mekanımızı hayırlı eylesin.



‘YOLSUZLUK VAR’ DİYEN CEZALANDIRILIYOR

* Konuşanlar, suçlanıyor. ‘Yolsuzluk var’ diyen cezalandırılıyor. İsraf, lüks, şatafat, kibir, şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluk ekonomi kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz.

İÇİNDEN ÇIKTIĞIMIZ PARTİLERİN DEVAMI DEĞİLİZ

* Nice hakaretlere rağmen ağzımızdan kem söz çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak. Dilimiz bozulmayacak. Geçmişi reddetmeyiz ama nasıl Demokrat Parti içinden çıktığı partinin devamı değilse biz de içinden çıktığımız partilerin devamı değiliz. Yeni bir geleceğe yürüyen gelecek öncüleriyiz. Anlaştığımız şeyler ilkelerdir. şatafat, kibir, şeffaflıktan kopuş ve yolsuzluk ekonomi kaynaklarını tüketiyor. Kendi oğlunu diğer vatan evlatlarından ayıran biri devlet adamı olamaz.

İSTER FETÖ, İSTER PKK, İSTER PELİKAN OLSUN…

* Bu korku iklimini dağıtacağız. Hukuka güven kalmadı. Herkes yarınından endişe içinde. Bu ülkenin kaderini mahkum etmek isteyen ister FETÖ, ister PKK, ister Pelikan olsun onların karşısında çelik bir iradeyle duracağız. FETÖ darbesine karışanların kardeşleri iltifat görüyor, başkaları uzak akrabalarından dolayı KHK ile işten atılıyorsa burada adaletten bahsedemeyiz.



