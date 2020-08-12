Denetim yapan CHP’li başkan isyan etti: Çalın, oynayın, birbirinizi öpüp koklayın

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde corona virüsü tedbirleri kapsamında yüksek yoğunluklu denetim yapıldı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, birim müdürleri ve zabıtayla sokağa çıkarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Halkı yoğun olduğu caddelerde ve iş yerlerinde yapılan kontrollerde bir çok kişinin kurallara uymadığını gören Başkan Çetin, maske dağıtıp vatandaşları uyardı.

9 GÜNDE VAKA SAYISI 52 OLDU

Denetimlerde karşılaştığı manzara karşısında hoşnut olmayan Çetin, sosyal medya hesabından ilçe halkına sitem etti.

Devrek’in vaka sayılarına göre Zonguldak’da ilk sırada olduğunu belirten Çetin, şunları söyledi:

* Pandemi süresinde sıfır vaka ile geçtiğimiz süreçten sonra normalleşme sürecine geçişten bu güne kadar Covid-19 sebebiyle izlemeye alınan vatandaş sayımız 449, sonuçları pozitif çıkan vatandaş sayımız 148, sadece 1-9 ağustos tarihleri arasında yani dokuz gündeki pozitif vakamız 52 (ilimizde en yüksek rakamdır) olarak sonuçlanmıştır.

* Devletimiz ve bizler denetim yaparken Sağlık ve İçişleri Bakanlarımız defalarca uyarılar, açıklamalar yaparken sizler çalın oynayın, tepenin, bol bol toplanıp kalabalıklar halinde dua edin, kucaklaşın, birbirinizi öpüp koklayın, bol bol tokalaşın,dip dibe bankalardan para çekin, alış veriş yaparken üst üste çıkın. Size bir şey olmaz.