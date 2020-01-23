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Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı!

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal halk arasında "domuz gribi" olarak bilinen Influenza virüsüne yakalandı. Baykal'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

20:59 -
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Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı!

Deniz Baykal’ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Yapılan tahlillerin ardından Baykal’da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal’a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.

Odatv’nin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün öğleden sonra hastanede Baykal’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal’a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baykal’ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

CHP Cumhurbaşkanı Deniz Baykal domuz Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Sağlık Bakanı TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 21:04 23.01.2020
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