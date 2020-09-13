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Dernek ve vakıflara ‘sınırsız’ hizmet yetkisi

İBB’nin bitirdiği dernek ve vakıflarla işbirliği protokolleri için AKP’li belediyeler harekete geçti. Güngören’de başkana bütçe sınırı konulmadan yetki verildi...

Özlem GÜVEMLİ
06:30 -
Haberler Gündem
Dernek ve vakıflara ‘sınırsız’ hizmet yetkisi

İstanbul'da AKP'li Güngören Belediyesi'nin Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetiminin bir yıl önce sona erdirdiği dernek ve vakıflarla işbirliği protokollerini ilçelerde devam ettirebilmek için AKP'li Başkan Bünyamin Demir'e, dönem sonuna kadar bütçe sınırı konulmadan imza yetkisi verildi.

AKP'li Başkan Bünyamin Demir

Oy çokluğu ile alınan karara itiraz eden CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar, Ekrem İmamoğlu'nun “Kişiye, derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet dönemi bitti” sözlerini hatırlatarak karara “hayır” oyu kullanacaklarını söyledi.

CHP'li Meclis üyesi Ali Şar

Şar, “Meclisten geçen teklife göre başkana dönem sonuna kadar yetki verildi ancak bütçe belirlenmedi. Ucu açık bir durum var” dedi.

AKP CHP istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis
Son güncelleme: 06:29 13.09.2020
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