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Devlet Bahçeli, MHP’li vekile klasik araba hediye etti!

Devlet Bahçeli, MHP İstanbul Milletvekili Karataş'a klasik otomobillerinden birini hediye etti. Karataş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım' dedi.

19:21 -
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Devlet Bahçeli, MHP’li vekile klasik araba hediye etti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koleksiyonunda yer alan ve en değerli otomobillerden biri olan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes’i MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş’a hediye etti.

MHP’li Karataş, otomobili teslim aldıktan Twitter hesabından fotoğraf paylaştı. Karataş paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

* Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum…

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