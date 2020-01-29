Devlete ‘sıfır kilometre’ kazığı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde “Kiralık bina israfı” sonrası şimdi de ‘'Kiralık araç skandalı” patlak verdi. Eti Maden, 2.2 milyon lira bedelle, 21 adet sürücüsüz araç kiralaması yaptı. Sözleşmeye araçların (0) kilometre olması hükmü konuldu. Ancak Sayıştay alınan araçlardan 11'inin binlerce kilometre yaptığını ortaya çıkardı. Araçların, 2 bin 454 kilometre ile 3 bin 802 kilometre arasına yol katettiği belirlendi.

Teknik şartnameye göre kiralanacak araçların 2018 model ve (0) sıfır kilometre olması zorunluluğu olduğunu aktaran Sayıştay raporunda, “Araçların tümünün kabul edilebilir sınırların çok üzerinde km yol yaptıkları ve daha önce farklı bir hizmette kullanıldığı izlenimi verdiği, yetkililerle yapılan görüşmede, aynı ihalenin 4 kez yapılıp, iptal edilmesinden dolayı hizmetin aksamaması için bu hususun kabul edildiği belirtilmiştir. Araçların teslim tutanağında kilometreye ilişkin, bir tespite rastlanmadığı gibi araçların sözleşmeye uygun teslim edildiği ifadesine yer verilmiştir” denildi.

MAL SAHİBİYKEN KİRACI OLDU

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Eti Maden'in daha önce de kendi binasını devredip kiraya çıktığını belirterek, ‘'Mal sahibiyken kiracı olan Eti Maden, 2011'den bu yana lüks AVM’de kira ödüyor.

Yapım aşamasındaki binasının bitmesini beklemeden kiraya çıktı ve bugüne kadar 30 milyon lira kira ödedi. Binası bitene kadar da devletin kesesinden kira ödenmeye devam edecek. Şimdi de sözleşmeye aykırı araç kiralıyor. Tüm bu işlemlerin sorgulanması gerekir” dedi.