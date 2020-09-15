Devletin kurumu TOKİ kaçak kat çıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çanakkale’nin Erenköy köyünde 2018 yılında yapımına başlanan 171 konutun inşası sürüyor. Bölgede imar izni 4 kat olmasına rağmen söz konusu yapıların 6 kat olarak inşa edildiği ortaya çıktı.

KAÇAK YAPI MAHİYETİNDE

Önce katı dikip ardından imar iznini 6 kata çıkartmak isteyen TOKİ, izin için Çanakkale İl Genel Meclisi’ne başvurdu. CHP’li üyelerin çoğunlukta olduğu mecliste söz konusu talep reddedildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu’nda, reddedilme gerekçesi olarak “İmar planına konu alanın 1. derecede deprem bölgesi olması ve heyelan riskinin bulunması, ayrıca onaylanmış imar planı bulunmaksızın mevcut imar planlarının 4 kat izinli olmasına rağmen inşaatın 6 kat seviyesinde yükseltildiği ve kaçak yapı mahiyetinde bulunduğu” ifadeleri yer aldı.

“KAT ARTIYOR DAİRE SAYISI DEĞİŞMİYOR”

Skandal olayla ilgili CHP’li Meclis Üyesi Güneş Pehlivan SÖZCÜ’ye konuştu. TOKİ’nin bir ayrıcalığı olmadığını belirten Pehlivan, şunları söyledi:

* 2018’de imar iznini 4 kat olarak alıp inşaatı 6 kat olarak yapmışlar. Daha sonra 6 kat için imar değişikliği talebinde bulundular. Oysa nce imar değişikliğini alıp daha sonra inşaata başlamaları gerekir. Biz bu durumu CHP’li meclis üyeleri olarak reddettik ve meclisten geçmedi.

Bir vatandaş imara karşı hata yapsa çok sayıda soruşturma geçirir, birçok suçtan ceza alır. TOKİ’nin de bir ayrıcalığı yok. Kanun önünde eşitler.

* Bölgeyi inceledik, 4 kat iken 171 daire olacağı belirtilirken 6 kat olunca da 171 daire var dedi görevliler. Kat artmasına rağmen daire sayısı değişmemiş.”

Bundan sonraki süreçte ise Valilik ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resen imar onayı verebileceği öğrenildi.