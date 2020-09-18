Devletin serveti çürümeye terk edildi

Tatil köyünde şu anda 1-1.5 milyon liradan satılan dubleks evlerden Vakıfbank'a ait 225 ev ile 3 arsa bulunuyor. Site yöneticisi Eczacı Cengiz İlhan, davanın bir yıl önce mülk sahipleri lehine sonuçlanmasına rağmen Vakıfbank yönetiminin hiçbir şey yapmadığını ve evlerin çürüdüğünü söyledi.

İlhan, “Banka artık evlerine sahip çıksın. Burada bir servet çürüyor. Eğer banka bu evleri istemiyorsa bunları site sakinlerine satsın, parasını da kurtarsın. Ya da toplu ihale yapsın. Bir an önce bu evler bitirilerek oturulur hale gelsin.

Artık bu görüntüden bıktık. Görüntü rezilliği de cabası. Kapısı, penceresi yok mağara gibi. Diğer evlerin hepsi sahiplendi ve oturulur halde. Elektrik, su telefon, interneti bağlı. 300 aile evlerinde yaşıyor. Vakıfbank evleri burayı harabe gösteriyor” dedi.