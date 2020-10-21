Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe attı

Kan donduran olay, dün gece TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde yaşandı. Tesisin temizlik işçisi, tuvaletteki çöpte yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti.

Durumu hemen tesis yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri, yeni doğmuş bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebeğin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi.

ANNE, GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Bebeği doğurup ölüme terk eden kişiyi bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, tesisteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalar sonunda Erzurum’dan İstanbul’a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeği çöpe attığı belirlendi.

Kimliği belirlenen kadın, İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüsten indiği sırada gözaltına alındı. S.´nin adli işlemler için Bolu’ya getirileceği öğrenildi. (DHA)