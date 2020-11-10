DİSK’ten torba yasa tepkisi: TBMM’den beklenen geçimimizi koruyacak tedbirler alması

Geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, işverene önemli teşvikler sağlarken, işçiye sözleşmeli çalışmanın kapılarını açan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” işçilerin tepkisine yol açtı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde toplanan DİSK'e bağlı sendikalar, bugün İstanbul'da da bir araya geldi. Beşiktaş’da toplanan işçilere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP heyeti de destek verdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle eyleme katılamadı.

“BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME GEÇİCİ İŞSİZLİKTİR”

Beşiktaş Barbaros Parkı’nda basın açıklamasını okuyan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, “Bu yasa teklifine göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için koşulsuz olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek. Belirli süreli sözleşme geçici işçiliktir. Belirli süreli sözleşme kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadan çalışmaktır. Belirli süreli sözleşme güvencesiz çalışmaktır” dedi.

“TBMM'DEN BEKLENEN GEÇİMİMİZİ KORUYACAK TEDBİRLER ALMASIDIR”

Türkiye'nin; salgın, deprem ve işsizlik gibi sorunları olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, “TBMM'den beklenen işçilerin haklarını gasp edecek yasalar değil; işimizi, aşımızı, geçimimizi, sağlığımızı koruyacak tedbirler almasıdır. Bugün Meclis'te görüşmelerine yeniden başlanacak olan bu kölelik yasaları geri çekilmelidir.

DİSK'in, Türk-İş'in ve Hak-İş'in ortak bir irade gösterdiği bu konuda, haklarımız ve çocuklarımız için gereğini yapmak hepimizin boynunun borcudur” ifadesinde bulundu.

“GERİ ÇEKİLMEMESİ HALİNDE DİRENME HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

Serdaroğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu yasa teklifinin geri çekilmemesi halinde bugüne kadar ortaya koyduğumuz iradeyi daha da büyüteceğimize, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere demokratik direnme hakkımızı kullanacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Bir kez daha altını çiziyoruz: Bu yasa teklifi bugün Meclis'ten geri çekilmez ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak meydanları doldurmaya kararlıyız.”