Diyarbakır’da taşlı, bıçaklı ve sopalı kavga: 9 yaralı

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan aileler düğünde karşılaştı.

Aileler arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra taşlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İHA