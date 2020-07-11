Doğan Taşdelen kimdir? Doğan Taşdelen’in hayat hikayesi…

Geçmişte Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Doğan Taşdelen hayatını kaybetti. CHP’nin tanınan isminin hayatı merak edilmeye başlandı. İşte Doğan Taşdelen kimdir sorusunun cevabı…

DOĞAN TAŞDELEN KİMDİR?

Doğan Taşdelen eski Çankaya belediye başkanıdır. Görevini 1988-1999 yıllarında yerine getirmiştir. Şimdiki CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babasıdır. DSP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının yanı sıra, Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde Başbakanlık Müşavirliği yaptı. Oğlu Alper Taşdelen babasının vefat ettiğini açıkladı.