Dr. Şevkin: Millet iş-aş derdinde, birileri Kaftancıoğlu’yla uğraşıyor

TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak halkın önceliklerinin belirlenmesi için çağrıda bulunan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, sorunların her geçen gün arttığını, milletin çözüm beklediğini ancak bazılarının bu süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile uğraşmakla meşgul olduğunu vurguladı.

Milletin iş, aş, ekmek derdinde olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, “Yüce meclis, halkımızın önceliklerini belirlemek zorunda. Esnafın, servisçinin, çiftçinin, sağlıkçının, işsizin, öğretmenin, kadınlarımızın, çocuklarımızın sorunları her geçen gün artarken bu süreçte İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu için verilen karar kabul edilemez bir durumdur” dedi.

HER GÜN ÖLDÜRÜLÜYORUZ!

Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddetin alabildiğine arttığına da işaret eden Dr. Şevkin, cinayetlerin sona ermesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması çağrısında bulundu.

“İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un gerekleri yerine getirilmiyor, Kabineden bu konuda tek ses yok ama biz hâlâ ama biz her gün öldürülüyoruz, yeter artık! Kadın cinayetlerinin son bulmadığı bir ülkede hiç kimse demokratikleşmeden, refahtan, huzurdan bahsetmesin!”