Duayen gazeteci Dündar’dan dikkat çeken SÖZCÜ açıklaması!

Duayen gazeteci Uğur Dündar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinliğe görüntülü konuşma programıyla konuk oldu.

“ÖZGÜRCE YAZDIRMANIN BEDELİNİ SÜRGÜN OLARAK ÖDÜYOR”

Basın özgürülüğü konusuna değinen Dündar, SÖZCÜ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dündar şu ifadeleri kullandı;

*SÖZCÜ, hakikaten çok iyi bir kulvar oldu hepimiz için. SÖZCÜ’de özgürce yazıyoruz ve ne yazık ki son bağımsız medya patronu olan Burak Akbay da bize özgürce yazdırmanın bedelini şu anda yurt dışında sürgün olarak ödüyor.

*Ama bunlara rağmen ben hiç karamsar, umutsuz değilim. Tünelin ucunda kocaman pırıl pırıl bir ışık görüyorum.

*Ben gençlerden, özellikle Z kuşağından çok umutluyum. Gençlerin bu ışığa doğru azimle ve yılmadan yürüyeceklerine dair sonsuz bir inanca sahibim.

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