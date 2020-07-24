Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Duayen gazeteci Dündar’dan dikkat çeken SÖZCÜ açıklaması!

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin konuğu olan usta gazeteci Uğur Dündar, "SÖZCÜ, hakikaten çok iyi bir kulvar oldu hepimiz için. SÖZCÜ'de özgürce yazıyoruz ve ne yazık ki son bağımsız medya patronu olan Burak Akbay da bize özgürce yazdırmanın bedelini şu anda yurt dışında sürgün olarak ödüyor" dedi.

20:44 -
Haberler Gündem

Duayen gazeteci Uğur Dündar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinliğe görüntülü konuşma programıyla konuk oldu.

“ÖZGÜRCE YAZDIRMANIN BEDELİNİ SÜRGÜN OLARAK ÖDÜYOR”

Basın özgürülüğü konusuna değinen Dündar, SÖZCÜ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dündar şu ifadeleri kullandı;

*SÖZCÜ, hakikaten çok iyi bir kulvar oldu hepimiz için. SÖZCÜ’de özgürce yazıyoruz ve ne yazık ki son bağımsız medya patronu olan Burak Akbay da bize özgürce yazdırmanın bedelini şu anda yurt dışında sürgün olarak ödüyor.

*Ama bunlara rağmen ben hiç karamsar, umutsuz değilim. Tünelin ucunda kocaman pırıl pırıl bir ışık görüyorum.

*Ben gençlerden, özellikle Z kuşağından çok umutluyum. Gençlerin bu ışığa doğru azimle ve yılmadan yürüyeceklerine dair sonsuz bir inanca sahibim.

İLGİLİ HABERHasan Tahsin Onur Ödülü bu yıl Uğur Dündar'a verildiHasan Tahsin Onur Ödülü bu yıl Uğur Dündar'a verildi İLGİLİ HABERUğur Dündar ve Yılmaz Özdil'den çok konuşulacak açıklamalarUğur Dündar ve Yılmaz Özdil'den çok konuşulacak açıklamalar
AKP Burak Akbay CHP FETÖ izmir şehit Sözcü Türkiye Uğur Dündar Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 20:59 24.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more