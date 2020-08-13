Dudak uçuklatan mirasta asıl kavga şimdi başlıyor

Matilt Manukyan 2001’de hayatını kaybettiğinde Amerika’da yaşayan tek oğlu Kerope Çilingir milyonlarca liralık servetin tek varisi olmuştu.

Kerope Çilingir dev mirası ve genelevleri kapatması nedeniyle kötü niyetli kişilerin hedefi haline gelmişti. Mafya tarafından ofisinde dişleri kırılıncaya kadar dövülen Kerope Çilingir, çareyi kaçmakta bulmuştu.

YASAL MİRASÇILAR BELİRLENDİ

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık mirasının tek sahibi Kerope Çilingir’in geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmesinin ardından yasal mirasçılarının kim olduğu belli oldu.

Kerope Çilingir’in eşi Neslihan Çilingir, ölen oğlu Mayk’ın oğlu Edvin Çilingir, kızları Dora ve İlda Çilingir birer payla dudak uçuklatan mirası paylaşacaklar. Dora Çilingir babası ölmeden miras kavgasına tutuşarak, Neslihan Çilingir’in babasının servetine konmak için gizlice evlendiğini ileri sürmüştü. Kerope Çilingir de kızının ölmeden servetine konmak istediğini ileri sürmüştü.

EVSİZ GİBİ YAŞAMAYA BAŞLADI

Kerope Çilingir’in oğlu Mayk, yaşananlar ve aldığı tehditler nedeniyle genç yaşta kalp krizinden ölmüştü. Kerope Çilingir oğlunun cenazesine ölüm korkusundan katılmamış, ailesine zarar gelmemesi için evden kaçmıştı. Evsiz gibi yıllarca otel odalarında yaşayan Kerope Çilingir, yakınları tarafından bir otel odasında yarı ölü olarak bulunmuştu.

GEÇEN YIL EVLENDİ

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Kerope Çilingir, güvenlikli olması nedeniyle hastane odasında yaşamaya başlamıştı. Kerope Çilingir geçtiğimiz yıl, 9 yıldır hayatında olan kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Çilingir ile nikah kıymıştı.

Dora Çilingir babasının ayırt etme gücünün bulunmadığını ileri sürerek evliliğin iptali davasını açmış aynı zamanda babasının kısıtlama altına alınarak vasi altına alınmasını talep etmişti. Davalar halen devam ediyor.

İŞTE KEROPE ÇİLİNGİR’İN SERVETİNDE TESPİT EDİLEBİLMİŞ MAL VARLIĞI

– Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5'er yıldızlı 5 otel

– Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel

– İstanbul'da 2 fabrika

– Kınalı Ada ve Büyük Ada'da 2 köşk

– İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı

– Yalova'da yüzlerce daire ve arsa

– Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa

– Fransa'daki bir bankada 150 milyon Euro

– 220 ticari taksi

– Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler

MANUKYA’NIN OĞLU DEĞİL İDDİASI

Matild Manukyan'ın 2001 yılında vefatının ardından mirasına ortak olmak isteyen Muşlu Bekiran aşiretine mensup 36 kişi iki yıl önce İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tereke davası açmıştı. Aşiret, Kerope çilingir’in Matilt Manukyan’ın oğlu olmadığını ileri sürmüştü.