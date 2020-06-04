Düğün salonları ne zaman açıklanacak? Düğün salonlarının açılış tarihi belli oldu mu?

Dünya genelinde etkili olan pandemi nedeniyle ülkemizde de birçok işletme kapatılmış ve 1 Haziran itibariyle de normalleşme adımları atılmıştı. Evlilik hazırlığında olan çiftler ise düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Düğün salonlarının açılış tarihine ilişkin henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Fakat önümüzdeki süreçte düğün salonlarının da faaliyete geçmesi bekleniyor.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının ne zaman açıladığı henüz belli olmadı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yakın zamanda kapalı alanlarda düğün yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Özlü, şunları söyledi: Geldiğimiz nokta itibarıyla eskiden olduğu gibi kapalı mekanlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek yok. Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum.

600 KİŞİLİK SALONA 250 KONUK ALINACAK

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası, solanlarda uyulması gereken hijyen kurallarını salon işletmecileriyle paylaştı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar, 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuk yer alacak.



MASKESİZ GELENE İZİN YOK

Her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek, girişte de isteyene maske dağıtılacak.Salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Konuklara girişte el dezenfektanı ya da kolonya ikram edilip, salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda hijyen maddeleri yer alacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar, düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi ile içerideki hava değişimi sağlanacak.

1.5 METRELİK ÇUBUKLARLA HALAY ÇEKİLECEK

Salon işletmecileri halay, horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup, sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek.



TAKI TÖRENİ İÇİN SANDIK

Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetliler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada, yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak. (DHA)