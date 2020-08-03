Dünyaca ünlü modele darp iddiası… CHP ve AKP’den peş peşe açıklamalar

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, İzmir’in Çeşme ilçesindeki Momo Beach adlı eğlence mekanının güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini öne sürdü.

Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü model ve 3 arkadaşı şikayetçi olurken Momo Beach ise iddiaları yalanladı.

BAKAN’DAN NET MESAJ

Darp iddiası siyasetin de gündemine oturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan darp olayını kınadı.

Bakan Ersoy, “Cuma gecesi Çeşme’de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz” mesajını verdi.

AYDINLATIN ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise olaya devlet ciddiyetiyle yaklaşılması gerektiğini belirtti. Özkoç şu çağrıda bulundu:

* İzmir Çeşme’de Daria Kyryliuk ve arkadaşlarının kulübün güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesi iddiasına devlet ciddiyetiyle yaklaşılmalıdır.

* Emniyet müdürlüğü dedikodulara sığınmadan, kamera kayıtlarının kaybolmasına izin vermeden bu olayın aydınlatılmasından sorumludur.

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