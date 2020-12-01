Düşük ayarlı altınla dolandıran Suriyeli çetesine operasyon

Olay, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Oktay T. isimli kişi kendisinin “Ucuza altın satıyoruz” vaadiyle 12 bin 500 dolar dolandırıldığını belirterek polise gitti. Çalışma başlatan ekipler üç farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda Suriye uyruklu 14 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 10’u sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, dört kişi ise ‘nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)