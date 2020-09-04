Eczanelerde zatürre aşısı bulunamıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “Her eczaneye bir tane düşecek biçimde bile dağıtımı yapılamayan aşılar sebebiyle vatandaşlar, zatürre aşısı bulmakta zorlanıyorlar. Aşılar bir an önce kolay bulunabilir hale getirilmeli” dedi.

Saydan şunları söyledi: “Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Korona virüsün aşı çalışmaları tüm dünyada sürerken, aşı bulununcaya kadar kendimizi ve etrafımızı korumaya ve dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor. Zatürre; akciğer iltihaplanmasıdır ve bu hastalığı yapan bakteridir. İki tip zatürre aşısı var.

Konjuge aşı ömür boyu koruma sağlıyor ve fiyatı 344 TL. Polisakkarit aşı ise 5 yıllık bir koruma sağlıyor ve fiyatı 68 TL. Ancak bu aşılar eczane başına neredeyse ayda bir kutu ulaştığı için vatandaşlarımız eczanelerimize geldiği zaman bu aşılara ulaşamamaktadır.” CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut “Şimdiden eczanelerde aşı kuyrukları oluştu. Aşının ne zaman geleceğini kimse bilmiyor'' dedi.