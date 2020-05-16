Korkutan uyarı: Her an kuruyabilir!

2022 yılında yapıma başlaması planlanan ve 8 yıl süreceği belirtilen projeye ilişkin konuşan Erol Kesici ”Proje Eğirdir Gölü’nün sonunu hazırlar, aklınızdan bile geçirmemeniz gerekir” ifadelerini kullandı. Projenin göle vereceği zararları sıralayan Kesici, şu uyarılarda bulundu:

* Gölden su alımı gölün içme suyu ve tarım amaçlı su alımlarını olumsuz etkileyecek, yörede sosyal- ekonomik sorunlara neden olacak.

* Gölden güçlü pompalarla su alınması göl zemini ve suyunda yaşayan canlıları yok edecek.

* Göldeki suyun azalmasıyla buharlaşma oranı artacak. Bu da foto sentez olayını hızlandırarak, gölün otla kaplanmasına neden olacak.

”SU KULLANILAMAZ HALE GELECEK”

* Su seviyesinin azalması ve kirlilik nedeniyle dip kesimindeki azot, fosfat ve bazı ağır metallerin etkisiyle zehirli alg (siyanobakteri) artışı yaşanacak. Bu durum da gölün suyu, içme suyu veya tarımda kullanılamaz hale gelecek.

* Eğirdir Gölü çevresindeki yamaçlara çift yönlü türbin ve ekipmanlarının kurulacağı alandaki inşaatlar, binlerce ağaç ve bitki türlerine zarar verecek.