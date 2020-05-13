Elazığ Valiliği’nin maske takma zorunluluğuna AKP’li başkan uymadı!

AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın belediye tarafından mahallelerde yapılan çalışmaları denetlemek amacıyla bugün yaptığı ziyaretler esnasında maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

Elazığ merkez Sanayi Mahallesi'nde yapılan kanal çalışmasını denetleyen AKP'li başkanın yanındaki görevlilerin maske taktıkları görüldü.

Çalışma esnasında ise sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlendi.

Sanayi Mahallesi’ne yaptığı ziyareti Twitter hesabından paylaşan AKP'li Şerifoğulları, “Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte Sanayi Mahallesinde sanayi sitemizin içinde bulunan kanalın rehabilitasyon çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Öte yandan corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Elazığ Valiliği tarafından 8 Mayıs'ta alınan kararla vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kamusal alanlarda koruyucu maske takmanın zorunlu hale getirilmesine karar karar verilmişti.

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