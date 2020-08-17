Elektrik faturasını gören milletvekili şok oldu!

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ve bazı partililerle birlikte Karapınar Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

“NASIL ÖDERİZ BİLMİYORUM”

Ziyaret kapsamında bir kahvehaneye giren Kayışoğlu, kahvehane esnafının gösterdiği 2 bin 290 lira tutarındaki elektrik faturası ile şaşkına döndü. Faturanın yüksekliğinden dert yanan esnaf, “Kahvehane çalışmadığı halde bu kadar fatura geldi. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz” dedi.

“KAHVECİ ESNAFI DESTEKLENMELİ”

CHP’li Altaca Kayışoğlu, esnafın elindeki faturayı işaret ederek, “Zaten pandemiden dolayı oyun da oynanmadığı için gelen giden yok. Gelen fatura 1.653 lira, vergiyle 2 bin 290 lira. Nasıl ödeyecek? Kahveci esnafı desteklenmeli” diye konuştu.