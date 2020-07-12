Muhalefet karşı çıktı. Barolar, “Savunma Nöbeti” tutup direndi. Buna rağmen “Çoklu baro” kanun teklifi, 5 gün süren Adalet Komisyonu görüşmeleri, 4 günlük Genel Kurul maratonu sonucu dün gece 02.36'da TBMM'de kabul edildi.

340 sandalyeli AKP-MHP bloğundan 251 kabul oyu geldi. 233 sandalyeli muhalefetten ise 163 ret oyu çıktı. CHP teklifi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı. Teklif üzerine toplam 116 milletvekili konuşma yaptı.

Onlar arasında TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da vardı. Baş, AKP sıralarına dönerek yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Saat 02.15, Meclis'in etrafı bariyerlerle örülmüş, Meclis TV çalışmıyor. Bu normal olabilir mi? Olamaz. Bu, yaptığınızın halk tarafından kabul edilmediğini bilmenin bir eseri. Bu bir paralel baro yasasıdır. ‘Burada halkın menfaati var mı? Muhalefet haklı olabilir mi?' Elinizi bir gün olsun vicdanınıza koyup bu soruyu sormanızı istiyoruz. Adliyelerde eylemleri dinlemediniz, baroların yürüyüşüne dikkat çekmediniz. Bizim vicdanımız rahat, başımız dik, alnımız açık. Sizin, artık ‘Kandırıldık' diyecek yeriniz kalmadı. Varsa cesaretiniz bir öneri yapıyorum; içinizde teklifi oylarken sadece eli Fetullah'ın eline değmeyenler el kaldırsın, her şeyi kabul ediyorum.”