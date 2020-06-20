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Emekli bayram ikramiyesi kaç para olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Türkiye’de bulunan milyonlarca emekli, yılda iki kez bayram öncesinde yatırılan ikramiyeleri bekliyor. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiyeler için geri sayım sürüyor. 31 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler…

12:24 -
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Emekli bayram ikramiyesi kaç para olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Türkiye'de bulunan yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş, Kurban Bayramı öncesi yatırılacak emekli ikramiyelerinin kaç para olduğunu ve ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri, 31 Temmuz'da başlayacak bayram öncesinde hesaplara geçecek. Detaylar haberimizde…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Bayram öncesinde yatılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 1000 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kapsamında vatandaşların hesaplarına bayram öncesi 1000 TL yatırılması bekleniyor.

Foto: DepoPhotos

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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