Emine Erdoğan’dan ‘hayvan hakları’ mesajı: Vicdanları rahatlatacak yasa bir an önce çıkmalı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulundu.

“SATIN ALMA SAHİPLEN”

Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve barınağa getiriliş hikayelerine dair bilgi alan Emine Erdoğan, “Leblebi” isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.

“Leblebi, bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvan severler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak” diyen Emine Erdoğan, “Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda, çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Satın Alma Sahiplen” çağrısını da yapan Erdoğan, “Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara 1 kap su 1 kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun” dedi.

“VİCDANLARI RAHATLATACAK YASA BİR AN ÖNCE ÇIKMALI”

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da TBMM’ye hayvan hakları kanun tasarısıyla ilgili şöyle çağrıda bulundu:

* Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum.