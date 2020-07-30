(İyi bayramlar) Bayram için en güzel mesajlar: Öz, anlamlı ve resimli Kurban Bayramı mesajları…

Bir bayramda yapılacak en güzel hareket, sevdiklerimizi mutlu etmek olabilir. Büyüklerimizin veya küçüklerimizin, bayramda samimi bir bayram mesajı ile yüzleri gülebilir. Corona virüsü sebebiyle her ne kadar sarılmak olmasa da, içten gelen duygularla atılacak bir bayram mesajı da sevdiklerimizi mutlu eder. İşte sizler için hazırladığımız en samimi ve içten Kurban Bayramı mesajları…

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

* “Şu 3 şeyden uzak dur; kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten… Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları affolsun. Bayramınız mübarek olsun…”

* “Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın” İyi bayramlar…

* “Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar…”



* “Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere… En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim”

* “Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Kurban Bayramınız kutlu olsun”

* “Ne şanslıymışımız, dostlarla olduğumuz günlerde. Bir kez daha öğrendik sağlık en büyük şükür sebebiymiş. Dilerim son olsun… İyi bayramlar.



* “Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin’ derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…”

* “Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun”

* “Hüznünü bir kenara bırak, bugün bayram.. Sevincin daim, huzurun yerinde olsun.. İyi bayramlar”



* “Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.”

* “Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!”

* “Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun…”



* “Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı’nızı tebrik ederim”

* “Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

* “Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!”

