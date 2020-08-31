Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan sapıktan skandal savunma!

Mustafa Kaya, kendisiyle aynı otelde, engelli kontenjanından çalışan yüzde 60 zihinsel engelli G.K.’ya temizlik malzemelerinin bulunduğu odada cinsel saldırıda bulundu. Kaya, genç kadının işten ayrılmasından sonra da cinsel saldırılarını sürdürdü.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süre sonra kızlarının davranışlarından şüphelenen anne-baba, G.K.’yı hastaneye götürdü. Burada genç kızın 5 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. G.K.’nın anlatımları üzerine Mustafa Kaya, gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanan Kaya hakkında, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

“ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Kaya, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mustafa Kaya, suçlamaları kabul etmeyerek, G.K. ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu ve genç kızın engelli olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Kaya, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)