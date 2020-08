Enginyurt: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısı yaşatır inşallah

Altınordu ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Cemal Enginyurt, yaptığı konuşmasında 14 yaşında ülkücü hareketle tanıştığını ve 41 yıldır ülkücü harekette mücadele ettiğini açıklayarak 1980 yılında 14-15 yaşlarında 3.5 yıl cezaevinde kaldığını anlattı.

Makam, mevki peşinde olmadığına belirten Enginyurt, her zaman ülkücü kaldığını ve MHP’yi asla terk etmediğini dile getirerek, “Bugün beni ihraç edenlerin dahi bir çok kapıları dolaştığı dönemlerde hiç bir yere gitmeyen Cemal Enginyurt olarak hayatımı devam ettirdim. Küslüklerimiz, dargınlıklarımız olsa da hiç bir zaman hiç bir ülkücüye ahde vefasızlık etmedim” diye konuştu.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLMEYİ HAK ETMEDİM

Hiç kimseye ihanet etmediğini ve satmadığını dile getiren Enginyurt, şunları söyledi:

* Bu partiden ihraç edilmeyi de hak etmedik. Yanlış bir şey, eksik bir şey söylemedik. 24 Haziran’da aday olurken Türkiye’ye Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’ya Cemal Enginyurt lazım diyerek oy istedik.

* ‘Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiyorsanız bana da vermeyin’ dedim. ‘Recep Tayyip Erdoğan Ordu’ya değil, Türkiye’ye değil İslam dünyasına lazım’ diyerek oy istedim.

* Birilerine öyle hakaretler ettim ki, ‘Benim kocam bir kilo domuz etini 7 dakikada yedi’ diyen Allahsızlar ile bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan ile bir olmak şereftir dedim. Hep Cumhur İttifakını savundum, hep Cumhur İttifakından yana oldum.

* Ama yanlışları eksikleri söyleyeceğime 24 Haziranda Ordu’ya söz verdim. Dedim ki ‘koltuk hırsıyla makamlarda yan gelip yatmayacağım sizin hakkınızı savunacağım’ dedim.

* Çünkü ben şuna inanmıştım, Cumhur İttifakı başarılı olacaksa sokaktaki eksikleri ve yanlışlıkları göstermek lazım, Sayın Cumhurbaşkanının bunu duyması ve bilmesi lazım ki vatandaşın derdini anlasınlar çözüm üretsinler istemiştim. Hep bu yoldan devam ettim.

PARTİM İÇİN ÜZGÜNÜM

Fındık üreticisinin her zaman yanında olduğunu ve her yıl üreticinin mağdur edilmemesi için mücadele ettiğini anlatan Cemal Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

* 2020 geldi. Pandemi oldu. İşsizlik var. Esnaf perişan. Fındık para etmeli dedik. Üreticinin, emekçinin yüzü gülmeli dedik. Ürünümüzle oynanmamasını istedik.

* Tarım Bakanı Ordu’ya geldi. Çıktı dedi ki, ‘Bu fındık pahalı olursa Avrupalı bu fındığı almaz. Yüksek fiyattan almaz’ dedi. Rekolte 600 bin tonun altında beklenirken 665 bin ton olur dedi.

* Fındık bir saatin içinde 21 liradan 18 liraya düştü. Ve bir uyarı yaptım, dedim ki, ‘Sayın Bakan ya seni yanıltıyorlar ya da sen birilerine hizmet ediyorsun. Fındık 665 bin ton olursa istifa edeceğim sende istifa eder misin’ dedim.

* Üreticinin, fındıkçının hakkıyla oynama dedim. Ama Allah’ın işine bakın ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, beni fındık üreticilerinin hakkını savunduğum için ihraç etti.

Üzgünüm. Kırgın değilim, üzgünüm. 41 yıllık emeğime üzgünüm. Mücadeleme üzgünüm. Partim için karda kış da zorda her yerde verdiğim mücadelem için üzgünüm.

* İsterdim ki beni atacaklarsa başka bir sebep bulup atsalardı. Ama fındık üreticisinin hakkın savunduğum için beni, attılar ya partim adına üzgünüm. Kendi adına mutluyum.

* Değil fındık üreticisine bir Cemal Enginyurt bin Cemal Enginyurt feda olsun. Bundan yana üzgün değilim. Ama ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak partimden atıldığıma üzgünüm. Bundan sonra gördüğüm yanlışları gündeme getirmeye devam edeceğim.

TARIM BAKANI ETİN AVRUPA’DAN UCUZ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Konuşmasına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi eleştirerek devam eden Enginyurt, “Tarım Bakanı diyor ki, et fiyatları Avrupa’dan daha ucuz diyor. Avrupa’da etin kilosu 4 Euro. Yani 32 lira. Türkiye’de etin kilosu 50 lira. Almanya’da ki asgari ücretle 290 kilo et alınıyor. Türkiye’de ki asgari ücretle 48 kilo et alınıyor. Neyin ucuzluğundan bahsediyorsun Tarım Bakanı diye sormaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

BİRİLERİ BENİ TEHLİKE GÖRDÜ

Düzenlediği bayramlaşma için birilerinin, Meral Akşener’i örnek göstererek kendisinin de paralel bayramlaşma yaptığını söylediğini belirten Cemal Enginyurt, kendisinin partiden atıldığını hatırlatarak artık MHP Milletvekili olmadığını söyledi.

Milletvekili görevini yapmaya devam edeceğinin altını çizen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

* Beni MHP’den attınız, milletvekilliğinden atmadınız. Beni ülkücülükten atmadınız. Türkçülükten atmadınız beni. Dolasıyla o sosyal medyada yazanlara söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun bir günde adamı hain ilan etmeyin.

* İhanet eden kim olursa olsun namussuzdur. 1 Kasım’dan sonra lider Devlet Bahçeli’yi yalnız bıraktılar terk ettiler. Arkasından kuyu kazdılar. Onun elinden makamı almak istediler.

* Milliyetçi Hareket Partisini bir yerlere peşkeş çekmek istediler. Ben o gün, 3-5 arkadaşımla beraber dimdik lider Devlet Bahçeli’nin yanında durduk.

* Lider Devlet Bahçeli’ye ihanet etmeyi bırak, aklımdan kötü bir düşünce bile geçmedi. Ama bugün parti güçlendi, büyüdü. Birileri beni tehlike gördü. Çok konuşuyor dediler. Ve utanmadan birileri diyor ki, bilmediğiniz şeyler var canım. sadece sözler olduğuna bakmayın. Bildiği şey olup da söylemeyen namussuz şerefsizdir.

PARTİ DEĞİŞTİRME DEDİKODULARINA CEVAP VERDİ

Başka partiye geçeceği yolunda yapılan dedikodulara da cevap veren Enginyurt, şöyle konuştu:

* Gördüm ki başka partiye gidenlere hakaret etmek sadece size zarar veriyor. Gün oluyor onu partiye kahraman diye yine alıyorlar. Bana hakaret edenler de bunu iyi düşünsünler.

* Şunu unutmasınlar, biz ülkücüler hancıyız birileri yolcu. Gün gelecek onlar ihraç olacaklar Allah’ın izniyle. Biz parti değiştirmek için ülkücü olmadık. Biz kanımız aksa da zafer İslamındır diye ülkücü olduk.

* Bizi kimle karıştırıyorsun. Hayatımızın sonuna kadar ülkücü kalacağız. Hele o kadar hakaret ettiğimiz bir parti mensupları var ki, omurgamız ona müsaade etmez kalkıp da gidelim. Hakaret ettik, çok laf söyledik mahkemelik olduk. Dolaysıyla bize yakışmaz.

* Ama şunu diyebilirsiniz, ‘Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da çok hakaret ettiniz ama onunla bir oldunuz.’ Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a belki çok hakaret ettik.

* O da bize çok hakaret etti ama biz hiç bir zaman AK partili olmadık, MHP’li kaldık, kalmaya da devam edeceğiz. Onun için parti değiştirmeyi bekleyenler Allah yolunuzu açık etsin.

BAYRAMI YAŞATMADINIZ

Partisinden ihraç olduğu için üzgün olduğunu ifade eden Cemal Enginyurt, şöyle konuştu:

* İsterdim ki helalleşseydik. Atmasaydınız beni bayramdan önce. İhraç etmeseydiniz beni bayramdan önce. Hiç olmazsa 1 Kasım’dan sonra lider Devlet Bahçeli için her türlü hakarete rağmen mücadele eden 19 ilçe başkanımla, yöneticilerimle helalleşme imkanı verseydiniz bana.

Ama buna bile fırsat vermediniz. Bayramı bile zehir ettiniz bize. Bayramı bile yaşatmadınız. Allah’da inşallah aynısını yaşatır size.