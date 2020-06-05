Enis Berberoğlu kimdir? Enis Berberoğlu kaç yaşında ve nerelidir?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara’da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçilen Enis Berberoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi de yaptı. İşte Enis Berberoğlu hakkında merak edilenler…

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

Kadri Enis Berberoğlu, 5 Haziran 1956 İstanbul doğumlu Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı.

1975 Avusturya Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Ekonometride yüksek lisans eğitimi aldı.

GAZETECİLİK HAYATI

Gazeteciliğe 1981 yılında Dünya gazetesinde başladı. CNN Türk ekonomi müdürü, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 29 Aralık 2009 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdükten sonra siyasi baskılar yüzünden 10 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti.

SİYASİ HAYATI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5-6 Eylül 2014 tarihleri arası Ankara'da yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM XXV. ve XXVI. dönem İstanbul milletvekilidir.