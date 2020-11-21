Erdoğan AKP kongrelerini erteledi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. Olağan İl Kongrelerine, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Patilere seslene Erdoğan “Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz” dedi.

“MİLLETÇE FEDAKARLIK YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

* Bu hafta çevrimiçi olarak yapılan G20 Zirvesi nedeniyle sizlerle canlı bağlantıyla hasret gidermek durumunda kaldık. Salgın tedbirleri nedeniyle ülkemizde pek çok faaliyete ara verildi.

* Siyasi parti kongreleri içinse herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.

* Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Ülkemizi de esir alan salgın musibetinin üstesinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakârlıkları yapmamız gerekiyor.

“BAĞRIMIZA TAŞ BASARAK BU YÖNTEMLERE BAVURUYORUZ”

* Kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkındayız. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkârımızın, buralarda çalışan insanlarımızın sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın neler hissettiklerini tahmin edebiliyoruz.

* Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz.

* İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en azlara indirerek bu günleri geride bırakacağız.