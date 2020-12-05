Erdoğan: Satış değil, işletme hakkı devri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

“YAPILAN İŞLEMİN ADI SATIŞ DEĞİL, İŞLETME DEVRİ”

Öz Sakarya'daki Tank-Palet fabrikasına ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, “Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika; arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere, bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

“DİĞER ÜLKELERLE NE OLUYORSA KATARLI YATIRIMCILARLA DA AYNISI OLMAKTADIR”

“Fabrikanın devri sürecinde ve sonrasında çalışan personelin özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılması bir yana, iyileştirmeye gidilmiştir” diyen Erdoğan, “BMC bazı projelerinde elbette pekçok şirket ve kurum gibi, Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, İngilizlerle, Almanlarla, diğer pekçok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“FABRİKAYA 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM ŞARTI VARDIR”

Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katarlılara satışına ilişkin de değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Üstelik Arifiye'deki işletme devrinin içinde modernize ihtiyacı sebebiyle artık faaliyetlerini sürdürmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Sadece bu da değil, aynı zamanda fabrikada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları da yapılmaya devam edecektir” dedi.

“DANIŞTAY, ORTADA HUKUKSUZLUK OLMADIĞINI TESCİLLEMİŞTİR”

Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Bu işletme devri işlemi yargıya taşınmış; Danıştay, idare lehine karar vererek ortada herhangi bir hukuksuzluk olmadığını tescillemiştir. Tabi biz Arifiye'deki fabrika üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekatlarındaki başarılarından duydukları rahatsızlığı bu tür bahanelerle, askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.”