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Cumhurbaşkanlığı istedi… Erdoğan’ın katılacağı tören için corona alarmı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı, TBMM’de yarın yapılacak 15 Temmuz töreni öncesinde, Meclis’te Covid-19 alarmı verildi. Törene katılacak tüm vekillerden bugün Covid-19 testi yaptırmaları istendi. Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in törene katılacağı ve test yaptırdığı öğrenildi.

Zeynep GÜRCANLI
12:34 -
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanlığı istedi… Erdoğan’ın katılacağı tören için corona alarmı

TBMM Genel Sekreterliği’nin, Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilikleri ile temasa geçerek, TBMM'de yarın yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katılacaklara, Cumhurbaşkanlığı’nın talebi doğrultusunda bugün Covid-19 testi yaptırılmasını istediği öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de törene katılacağı öğrenilirken corona virüsü testi yaptırdığı öğrenildi.

15 TEMMUZ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende, Meclis yerleşkesine ilk bombanın düştüğü ’15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda anma programı düzenlenecek.

Programda alana karanfil bırakılacak, saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı okunacak.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim ve dua okunacak. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Erdoğan da birer konuşma yapacak.

KONSER ÖNCESİ TEST

Öte yandan Beştepe’de, 15 Temmuz için düzenlenecek ünlü besteci Fahir Atakoğlu’nun da katılacağı konser öncesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu üyelerine de corona virüsü testi yapıldığı öğrenildi.

15 Temmuz AKP Corona Cumhurbaşkanı demokrasi Meclis Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan TBMM
Son güncelleme: 13:11 14.07.2020
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