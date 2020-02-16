Erdoğan: Zaman yatırım zamanıdır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik’te Teknopark İstanbul 2. etap açılış törenini gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

* 2. Dünya Savaşı’nın ardından kendilerine bilim ve sanayi alanında doğru hedefler belirleyip planlı ve kararlı şekilde ilerleyen ülkeler, dünyada söz sahibi bir yere geldi. Türkiye, Menderes ve Özal dönemi dışında böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur.

* Yeniden bu yarışa dahil olmamız son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz adımlar ve atılımlar sonucu gerçekleşmiştir. Nitekim içinde bulunduğumuz Teknopark da rahmetli Turgut Özal’ın bir projesiydi. Bu bölge 1988 tarihinde, yani bundan tam 32 sene evvel Bakanlar Kurulu kararıyla İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Proje Alanı olarak belirlendi.

* İçinde havalimanı da olan uluslararası ölçekte projelerin yürütüldüğü bir teknoloji merkezi oluşturulmak amacıyla bu adım atıldı. Ancak bu arazi yıllarca boş kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2001’de biterken, işin teknoloji parkı boyutu tamamıyla görmezden gelindi. Ne mutlu ki projenin teknopark ayağını hayata geçirmek bize nasip oldu.

* Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler, havalimanları gibi dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik.

* Türkiye 207 üniversitesi, bin 234 araştırma geliştirme merkezi, 365 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesinden oluşan güçlü araştırma altyapısına sahip bir ülke haline geldi. Bu merkezler birbirinden kıymetli firmalara, girişimcilere ve cevval gençlerimize ev sahipliği yapıyor.

* Akademik ve teknik bilginin ekonomik değere dönüştüğü bu sistemde üretilen her unsur, ülkemizin hedeflerine yaklaşmasına katkı sağlıyor. Sadece Teknopark İstanbul’da bugüne kadar yapılan işler dahi tek başına bu gerçeğin en müşahhas ifadesidir.

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5 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM

* Teknopark İstanbul’da 312 şirket ve kuluçka merkezindeki girişimcilerin 5 binin üzerinde çalışanı istihdam ediyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı.

* ASELSAN, TAI, TEI, Roketsan, BMC Power gibi büyük şirketler, Altınay Havacılık, Fourtech, Femsan, Armelsan, Figes gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor.

* Ülkemizin gururu MİLGEM Korvet, Altay Tankı, ANKA İHA, AKYA Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin Ar-Ge çalışmaları Teknopark İstanbul’da yürütülüyor.

* Odak teknoloji alanlarında 10’dan fazla üniversite burada akademi-sanayi işbirliğinin başarılı uygulamalarını hayata geçiriyor.

* Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor. Bunlar arasında BASF yenilik merkezi, Boeing’in ülkemizdeki inovasyon merkezi, küresel otomotiv sektörüne hizmet veren dünyanın lider motor aktarma organları ve araç mühendisliği şirketi FEV Türkiye de yer alıyor.

“BÜYÜK BİR HEYECANLA VATANLARINA DÖNDÜLER”

Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Burada 43 bin araştırma geliştirme mühendisi çalışıyor. Dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri konumuna getirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizdeki 85 teknoparkımızın hepsinde de firmalara son derece cazip teşvikler sunuyoruz.

* Ülkemizin en yetenekli gençleri en başarılı girişimcileri bu kampüslerde hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu gibi merkezler tersine beyin göçünü de teşvik ediyor.

* Yurdumuza dönecek araştırmacılara birinci sınıf iş ortamları sunuyor. Çok müşahhas bir örnek vereyim, Türkiye’nin daha kısa bir zaman önce ‘Türkiye’nin otomobili Projesi’ halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı.

* Türkiye ilk yerli otomobil için harekete geçtiğinde birileri Türkiye’de otomobil sanayi kurulamaz diye resmi raporlar yazıp niyetlerini kayda geçiriyorlardı. Bu zihniyet ülkemize 60 yıl kaybettirdi.

* Biz bu adımı attık ve gördük ki Türkiye’nin gücü de potansiyeli de yeterli. Bu projenin beyin takımı Bilişim Vadisinde, Türkiye’nin medarı iftiharı olabilecek teknoloji ve inovasyon merkezinde şu anda çalışmalarını sürdürüyor.

* Birçok Türk mühendis ve profesyonel, yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına döndüler. Şimdi Türkiye’nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nde geleceği şekillendirecek çalışmalar yürütüyorlar.

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“TALEP ÜMİT VERİCİ SEVİYEDE”

Erdoğan, “Geçen sene uygulamaya başladıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na gelen talep ümit verici seviyede. Dünyanın en iyi üniversitelerinden, dünyanın en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar, çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini Türkiye’yi seçiyor. Gelen araştırmacılar akademik birikimlerini ve saha tecrübelerini ülkemize aktarıyor, doktora öğrencileri yetiştiriyor ve gençlerimize rol model oluyorlar. Türkiye genç nüfusuyla giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerin yerine geçmeye aday” diye konuştu.

“EKONOMİK TUZAĞI BOZDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

* Biz kendimizi savunma sanayide ispatladık. Şimdi sıra üretimin diğer alanlarına geldi. Bilinçli bir stratejiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Milli gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkınma göstergelerinde geldiğimiz yer, bize bu cesareti veriyor.

* Bu başarıların üzerine yenilerini koyacak topyekûn bir üretim seferberliği ile Türkiye’yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız. 2018’in son çeyreğinde ve geçen sene tamamen dış kaynaklı bir ekonomik saldırı sebebiyle, hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık.

* Hamdolsun bu ekonomik tuzağı bozduk ve ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahminlerini boşa çıkarttık. Şimdi hepsi de ‘biz hata etmişiz, aslında Türkiye daha hızlı toparlanacak’ demeye başladılar.

* 2019’u her şeye rağmen, pozitif büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. Bu yıl da öngörülerin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza can-ı gönülden inanıyorum.

“ZAMAN YATIRIM ZAMANIDIR”

Erdoğan sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım iklimi yeniden canlanmaya başladı. Otomobilden konuta kadar her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı.

* Sanayi üretimimiz 21 ay sonra yüzde 8,6’lık bir artışla rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman yatırım zamanıdır.

* Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın. Hükümet olarak yatırım desteği veriyoruz, üretim desteği veriyoruz, AR-GE desteği veriyoruz, istihdam destekleri veriyoruz ve faizler ciddi manada tek haneli rakama düşmüş vaziyette. Öyleyse şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır.

* Yatırım istihdamı getirecektir. İstihdam üretimi ve ardından da rekabeti getirecektir. Yani üzerimize düşen her şeyi biz yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın. Sonra geç kalırsınız.

* Yatırım için gereken öngörülebilirliği sağlayacak tüm makro politikaları şeffaf bir biçimde uyguladık. Eksik olan ne varsa el birliği ile üzerine gideceğiz, Türkiye’yi en kısa sürece 2023 hedefleriyle buluşturacağız. (DHA)