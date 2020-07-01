Erdoğan’a bir sosyal medya göndermesi de Kılıçdaroğlu’ndan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformlarla ilgili olarak yaptığı “Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz” açıklamasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den tepki geldi.

”VALLAHİ GÜCENİRİM”

Twitter hesabından Erdoğan'ın sözlerini de alıntılayarak paylaşımda bulunan Akşener, Netflix'in popüler dizilerinden Dark'a gönderme yaparak “Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın @RTErdogan” dedi.

KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Akşener’in bu tepkisine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da destek geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözlerini alıntılayarak “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir” ifadelerini kullandı.