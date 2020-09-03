Erdoğan’dan Binali Yıldırım’a ‘geçmiş olsun’ mesajı!

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım kendisinin ve eşinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini ileterek şu paylaşımda bulundu:

* Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

NE OLMUŞTU?

Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne gittiklerini ve yapılan tetkikler sonucu corona virüsü testlerinin sonucunun pozitif çıktığını belirten Yıldırım, “Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz” ifadelerini kullanmıştı.

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