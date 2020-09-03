Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan’dan Binali Yıldırım’a ‘geçmiş olsun’ mesajı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından corona virüsü test sonucu pozitif çıkan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

20:02 -
Haberler Gündem
Erdoğan’dan Binali Yıldırım’a ‘geçmiş olsun’ mesajı!

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım kendisinin ve eşinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini ileterek şu paylaşımda bulundu:

* Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

NE OLMUŞTU?

Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne gittiklerini ve yapılan tetkikler sonucu corona virüsü testlerinin sonucunun pozitif çıktığını belirten Yıldırım, “Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERBinali Yıldırım corona virüsü açıklaması: Eşimin ve benim test sonucumuz pozitif çıktıBinali Yıldırım corona virüsü açıklaması: Eşimin ve benim test sonucumuz pozitif çıktı İLGİLİ HABERKılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonuKılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
AKP Ankara Başbakan Binali Yıldırım CHP Corona Cumhurbaşkanı dava izmir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya TAyyip Erdoğan Twitter WhatsApp
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more