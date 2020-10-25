Erdoğan’dan İYİ Parti’ye kutlama mesajı

İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra partinin genel başkan yardımcıları, genel idare kurulu üyeleri ile milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Törene Millet İttifakı'nın ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il yöneticileri, ilçe başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, CHP'li belediye başkanları ile Saadet Partisi temsilcileri de katılım sağladı. Ayrıca DEVA Partisi temsilcileri de meydanda yer aldı.

ERDOĞAN KUTLAMA MESAJI GÖNDERDİ

Program öncesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kutlama mesajları gönderenler arasındaydı.

Erdoğan’ın gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

* Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İYİ Parti’nin 3’üncü yaşını gönülden tebrik ediyorum.

* İzmir’imizin ve ülkemizin farklı köşelerinden kutlama programınıza iştirak eden vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

* Siyasi yelpazenin farklı kanatlarında ülkemize ve milletimize hizmet eden partiler, Türk demokrasisinin zenginliğini ve gücünü gösteren en önemli kurumsal yapılardır.

* Türkiye, çok partili hayata geçtiği 1950’den bu yana yaşadığı çeşitli yol kazalarına rağmen, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkma iradesinden hiçbir şey kaybetmemiştir.

* Bilhassa son 18 yılda hayata geçirilen reformlar, ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır.

* Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerimizin destekleriyle devam etmektedir.

* Bugün 3’üncü yaşını kutlayan İYİ Parti’nin de “önce millet-önce memleket” inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum.

* Bu düşüncelerle sizlerin şahsında İYİ Parti’ye gönül veren tüm vatandaşlarımı bir kez daha selamlıyor, kutlamaların başarılı geçmesini diliyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NDAN KUTLAMA MESAJI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

* Partinizin kuruluşunun 3. yıldönümü kutlamasına davetiniz için çok teşekkür ederim.

* Ülkemizde doğru hizmet edebilecek siyasi parti ve kadrolara en çok gereksinim duyulan bir dönemde başlattığınız yolculuğun 3. yılını yürekten kutluyorum.

* Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerine ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum.

“KURAMAZLAR DEDİLER KURDUK, YAŞAMAZ DEDİLER YAŞATTIK”

Mesajların okunmasının ardından alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Meral Akşener şöyle konuştu:

* Bugün İYİ’ler 3 yaşında. Bugün büyük demokrasi mücadelemizin dikenli yolunun en kıymetli duraklarından birindeyiz. Bugün 25 Ekim 2020. Bundan tam 3 yıl önce Ankara'da sizlerle birlikte tek yürek olup hep beraber Tüm Türkiye'ye seslendik.

* El ele omuz omuza verip dedik ki; artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, artık biz varız, artık İYİ Parti var. Öyle de oldu. Yapılamaz denileni yaptık. Değişmez denileni değiştirdik. Milletimize umut olduk. Yolumuz demokrasi, yolumuz adalet, yolumuz hak, hakikat yoludur.

* Kuramazlar dediklerinde dedik ki kuracağız. Kurduk mu? Kurduk! Yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, ant olsun, şart olsun yaşatacağız dedik. Yaşattık mı? Yaşattık. Dedik ki aziz milletimizin teveccühü ile milletimizin sesi olacağız. Olduk mu? Olduk.

* Bugün Türkiye'nin 4 bir yanı çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayan iyi ve cesur insanlarla dolu. İYİ Parti güneşi Türkiye'nin her köşesinde. Bunu hep birlikte başardık. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun.

“SİYASET TARİHİ İKTİDARI SONSUZ ZANNEDENLERİN HÜZÜNLÜ HİKAYELERİYLE DOLU”

* Siyasette her dakika her saniye sürprizlere gebedir. Rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi siyasette 24 saat uzun süredir. Dolayısıyla herkesin bu gerçeği bilerek hareket etmesinde fayda var.

* Bugün el ovuşturanlar yarın hayal kırıklığına uğrayabilir. Siyaset tarihi gücü ve iktidarı sonsuz zannedenlerin hüzünlü hikayeleriyle doludur. Siyaset tarihi aynı zamanda bitti denilen anda yeniden yazılan başarı öyküleriyle doludur. İYİ Parti'nin öyküsü de böyle…

* Bizim öykümüz adaletin demokrasinin öyküsü. Bizim öykümüz ummadığın bir zamanda ummadığın bir yerlerden çıkıp gelen siz cesurların öyküsüdür. Kutlu mücadelenin büyük başarının öyküsüdür. Büyük Türk Milleti'nin öyküsüdür. Bu başarının kahramanları sizler ve bize inanan aziz milletimizdir. Allah razı olsun.

“ONLAR TEKER TEKER TARİH OLURKEN BİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Bugünlere kolay gelmedik attığımız her adımı engellemek isteyenler oldu, sesimizi kısmaya, yolumuzu kesmeye çalışanlar oldu. İftira atanlar, yalancılar oldu. İYİ Parti büyüdükçe daha neler göreceğiz. Ama kimsenin şüphesi olmasın Allah'ın izniyle hiçbiri yolumuzdan çeviremeyecek.

* Çünkü biz bu kutlu yola koltuk sahibi olmak için çıkmadık, zengin olmak için çıkmadık, kendimiz için çıkmadık. Biz bu yola milletimiz için, Türkiye için çıktık. Aynı yolu ilk günkü azimle, aşkla yürütüyoruz. Onlar teker teker tarih olurken biz büyümeye devam ediyoruz.

ONLAR KENDİLERİNİ PARALAMAYA DEVAM ETSİN, KUTLU GÜN GELİYOR

* Onlar kendilerini paralamaya devam etsinler bizler ileriye bakacağız. Varsın dikkatimizi dağıtmaya çalışsınlar, biz milletimizle buluşacağız, milletimizin sesi olacağız. İYİ Parti doğruyu alkışlar yanlışa sözünü esirgemez. Bunu yadırgayanlar olabilir, bizim siyaset anlayışımız budur. Bizim siyasetimizin öznesi budur.

* Bizim siyasetimiz milletimize en iyi şekilde hizmet etmeyi emreder. Ülkeyi köy köy geziyoruz, milletimizin derdini dinliyoruz. Biz gezdikçe İYİ Parti'ye ilgi artıyor. Görüyoruz ki o kutlu gün geliyor çünkü millet bizi çağırıyor. Bu çağrı Türkiye siyaseti için yeni bir dönemin çağrısıdır. Mutlu, zengin, güçlü Türkiye'nin, iyileştirmiş güçlendirilmiş parlamenter sistemin çağrısıdır. Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yoktur. Her alanda üreten, zengin, mutlu ve güçlü Türkiye'yi milletimizle el ele inşa edeceğiz.

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