Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na FETÖ’nün siyasi ayağı yanıtı

“Bu şahıs son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını ben size adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

* Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.

“SENİ ORAYA GETİREN FETÖ”

* FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi.

* FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi kumpasında CHP'nin ortaya koyduğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Bu zat ve ekibi omurgasızdır, FETÖ'ye diyet borçludur.

“SİYASETEN NEREDE DURDUĞUNU GÖSTERDİ”

* CHP milletvekilleri dershaneler kapatılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Biz FETÖ'nün üzerine gittikçe Kılıçdaroğlu ‘Bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz’ diyerek siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu.

* Gezi olayları FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık’taki emniyet-yargı-darbe girişimi sürecidir.

* Devleti FETÖ'den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bulduk.

* CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yapılan operasyonları cemaati sindirme girişimi olarak nitelemesi de aradaki ilişkinin bir ikrarıdır.

“ALTI TANE DANIŞMANIN FETÖ’CÜ ÇIKTI”

* 15 Temmuz'u kontrollü darbe olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ. Kılıçdaroğlu sözde Adalet Yürüyüşü'nü aslında FETÖ'cüler için yapmıştır.

* Bunların hayatı yalan. Madem bu işler soru sorarak oluyor ben de birkaç soru sorayım. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin devirmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir yoksa yol verdiği siyasetçi midir? Altı tane danışmanın FETÖ'cü çıktı.

“FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI YATAK ODASINA GİRMİŞ”

* Urla Belediye Başkanı FETÖ'cü çıktı, içeride. Nereye bakarsan bak FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş, haberi yok. FETÖ'nün siyasi ayağı, gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ayyuka çıktıktan sonra desteklediği parti midir?

* FETÖ'nün siyasi ayağı montaj ses kayıtlarındaki yalanları siyasete taşıyan değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ ile mücadeleye tam destek vermek yerine süreci sulandıran değil midir?