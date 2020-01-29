Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan’dan Kudüs tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik planını eleştirdi. ''Kudüs Müslümanların kutsalıdır" diyen Erdoğan, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

13:05 -
Haberler Gündem
Erdoğan’dan Kudüs tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor. Filistinlilerin hakları yok sayılıyor. Bu plan; yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir, İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır.

*Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi'ye sadık değil

(ABD ile F-35 krizi) *Ya parayı ya uçakları verecekler. Vermezlerse başka yerden alırız, kendimiz yaparız.

(Kılıçdaroğlu’nun deprem vergisi eleştirisi) *Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcandı.

İLGİLİ HABERKudüs'ün tarihi ve önemi... Kudüs neden önemli?Kudüs'ün tarihi ve önemi... Kudüs neden önemli?
ABD Cumhurbaşkanı deprem Filistin İsrail Kudüs para Recep Tayyip Erdoğan Rusya Senegal TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 13:20 29.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more