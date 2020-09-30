Erdoğan’ı dinlemek için Covid-19 raporu istendi

Salgınla mücadele kapsamında AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, AKP'li tüm milletvekillerine bir yazı gönderdi. Yazıda AKP'lilerin test yaptırmasını istedi. Covid-19 negatif raporu getirmeyen AKP'li Genel Kurul Salonu'na giremeyecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmayı dinleyemeyecek.

Bostancı, “Test sonuçlarına göre milletvekillerimizin Meclis açılışına katılmalarını rica ederim” dedi. Diğer partilere mensup milletvekilleri için ise böyle bir talepte bulunulmadığı öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir “Ülkemizde pozitif temaslılara dahi test yapılmazken, AKP'lilerin keyiflerince test yaptırıyor. Söz konusu Cumhurbaşkanı olunca herkese test yaptırılıyor. Bu durum AKP'nin kendilerini ayrıcalıkları gördüklerini ortaya koyuyor. Bu yapılan kişilik haklarına da saldırı. Milletvekilleri Anayasal haklarını gasp ettirmemelidir.”