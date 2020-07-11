Erdoğan’ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu

Ayasofya’yı müze dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı açılan dava sonrası Danıştay tarafından iptal edildi. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladığı kararname ile Ayasofya’yı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretti. Ayasofya 24 Temmuz’da cami olarak yeniden ibadete açılacak.

Dünya ve Türkiye gündemine oturan kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili geçmiş yıllarda söylediği sözler de yeniden gündeme geldi.

Erdoğan’ın 31 Mart 2018 yerel seçimlerinden önce katıldığı ve canlı yayınlanan Seçim Özel programında konuyla ilgili bir soruyu verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

“BU OYUNA GELECEK KADAR İSTİKAMETİMİ KAYBETMEDİM”

Erdoğan o konuşmada şu ifadelere yer verdi:

* Bunları da aşmak bizim için sorun değil ama getirisi götürüsü nedir? Bunun bir götürüsü var. Onun faturası çok daha ağır.

* Dünyanın çeşitli yerlerinde bizim binlerce camimiz var. Bunu söyleyenler acaba o camilerin başına ne gelir düşünüyor mu? Bunları düşünmeden söylüyorlar.

* Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim.