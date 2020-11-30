Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgına karşı yeni kısıtlama kararlarını duyurduğu konuşmasında CHP’ye de yüklendi.

Erdoğan’ın gündeminde Tank Palet Fabrikası’nı ima ederek sarf ettiği “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerini gerekçe gösterek soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da vardı.

Erdoğan, konuşmasında, şunları söylemişti:

* CHP’lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir.

* Tek parti diktasının ardından, sırtını ancak vesayete ve darbecilere dayayarak iktidara gelebilen bir partinin, Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz.

* Onların derdi, ordumuzun, artık darbeyle CHP’ye iktidar yolunu açmak yerine, Türkiye’nin sınırlarını koruma ve sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevini yerine getiriyor olmasıdır.

* Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz.

* Bunların sancısı, ülkemize yapılan yatırımın nereden geldiği değil, Türk ordusunun özellikle son 5 yıldır ne yaptığıdır.

“KONU DÖNÜP DOLAŞIP CHP’YE GELDİ”

Erdoğan’ın sözlerine CHP’lilerden yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Türkiye’de salgın başladığı günden beri en yüksek ölüm sayısı açıklanmış, hastanelerin kantinleri yoğun bakıma çevriliyor, ekonomik buhran vatandaşın üzerinden silindir gibi geçmiş AKP genel başkanının derdi Cumhuriyet Halk Partisi…” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, “Erdoğan, yurttaşlarımıza ‘Sen evinde otur, merak etme devlet yanında, sosyal desteğin hazır’ diyemediği için, konu dönüp dolaşıp CHP’ye geliyor. CHP’ye sataşılmasa, yurttaş “Bana niye sosyal destek gelmiyor?” diye soracak. Sorunun önünü kesmenin en iyi yolu kavga çıkarmak” dedi.

CHP PM Üyesi Eren Erdem, “Konu Koronavirüs tedbirlerinden CHP'ye nasıl geldi?” diye sorarken, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, “Yakında ‘koronanın sorumlusu da tek parti CHP iktidarıdır’ derse hiç şaşmam!” ifadelerini kullandı.

“BU YASAKLAR İNSANLARIN KAZANCINA TAKOZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise getirilen yasakların yine işçiyi ve esnafı etkileyeceği eleştirisinde bulundu.

Özkoç, “Yasak, hamaset çok; yine işçiye, emekçiye, esnafa para yok! Millet taş mı yiyecek AKP Genel Başkanı Erdoğan! Esnek çalışma olmazsa, insanlar çalışırken kalabalık azaltılmazsa hastalık kaçınılmaz! Bu yasaklar insanların yaşamına, kazancına takoz koymaktan başka işe yaramıyor” ifadelerini kullandı.