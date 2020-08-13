Erdoğan’ın sözlerini hatırlatıp sordu: S-400’ler nerede?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, geçen sene yaptığı konuşmayı hatırlatarak S-400’leri sordu.

ERDOĞAN TARİH VERMİŞTİ

15 Temmuz 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Buluşması’nda halka seslenen Erdoğan, şunları söylemişti:

* S-400’leri aldık mı? S-400’ler artık ülkemize inmeye başladı mı? 8 uçak geldi ve diğerleri de geliyor. Ne dediler? Alamazlar. Yapamazlar. Nereye koyacaklar. Yerleştiremezler.

* Ne oldu? Aldık mı? Şu anda montajlar başladı mı? Şu anda takvim işliyor mu? Allah’ın izniyle Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak.

* Biz dik durduk, dikleşmedik. Ama biz Türk’üz. Verdiğimiz sözün arkasında dururuz, durduk.

O İFADELERİ PAYLAŞARAK SORDU

Erdoğan’ın bu konuşmasını paylaşan Salıcı, “Milyar dolarlar harcayıp Rusya’dan satın aldığımız, Erdoğan tarafından Nisan 2020’de tamamının aktif edileceği açıklanan S-400’ler nerede?” diye sordu.