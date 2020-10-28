Ermenek’in acısı 6 yıldır dinmedi

Maden faciasının 6'ncı yıl dönümünde 18 madenci mezarı başında anıldı. Soma'nın ardından 28 Ekim 2014 yılında Ermenek'te meydana gelen maden faciasının derin acılar bıraktığını söyleyen CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, “Aradan geçen zaman o gün yaşanan acılarımızı dindirmedi.

Ermenek'te kaybettiğimiz 18 maden şehidimizle birlikte, tüm maden şehitlerimizi ve iş cinayetlerine kurban verdiğimiz emekçileri saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. İktidarın madencilik politikalarının sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirten Akın, “Önce insan diyen bir anlayış beraberinde sürdürülebilir politikalar madencilikte en büyük sorun olan iş kazalarının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Yaşanan maden faciaları göstermiştir ki bu facialar önlenebilirdir. Maden kazaları madencinin kaderi değildir” açıklamasını yaptı.