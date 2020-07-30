Erzincan, Bitlis, Hakkari, Kars, Muş 2020 bayram namazı saatleri… Doğu Anadolu Bölgesi Kurban Bayramı namaz vakitleri…

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Bir önceki evde kılınan bayram namazları bu bayramda camilerde kılınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu.

Diyanet bayram öncesi bayram namazı saatlerini de duyurdu.İşte Doğu Anadolu Bölgesi illeri (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Şırnak..) namaz saatleri…

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:39

ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:38

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:51

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:45

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:56

ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:53

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:46

HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:40

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:35

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:37

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:00

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:47

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:54

VAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:40

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ