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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, yılın belediye başkanı seçildi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü kazandı. Bozkurt, ödülünü usta sanatçı Müjdat Gezen’den aldı.

11:33 -
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Ödülü takdim etmeden önce kısa bir konuşma yapan Müjdat Gezen, Başkan Bozkurt'un çok zor bir yola çıktığını belirterek, “2 milyar 200 milyon borçla devralıyorsun. İnşallah bundan sonra yüz akıyla her şey güzel olur” diye konuştu. Gecede, usta oyuncu Gezen’e de “Yaşam Boyu Onur Ödülü” verildi.

FOTO: SÖZCÜ

REKOR OYLA BAŞKAN OLDU

31 Mart yerel seçimlerine CHP’nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak giren Başkan Kemal Deniz Bozkurt, % 51,55 gibi yüksek bir oyla belediye başkanı seçilmişti. Görevi, 2 milyar 200 milyon borçla devralan Bozkurt, bu borcun 220 milyon lirasını çok kısa sürede ödedi.

Altın CHP Esenyurt kariyer Müjdat Gezen oyuncu Sözcü
Son güncelleme: 11:49 11.08.2020
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