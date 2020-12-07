Esenyurt Belediyesi israfın önüne geçti, 564 covid hastasına baktı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Esenyurt Belediyesi'nde israfın önlenmesi ve kaynakların doğru kullanılmasıyla büyük oranda tasarruf sağlandı. Sağlanan tasarrufla 2 milyara varan borcun yüzde 10'unu kısa sürede ödeyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kaynakları halka hizmet olarak sundu. 2020 yılında ilk kez denk bütçe sağlandı.

COVİD TEDAVİSİ GÖRENLERE DESTEK

Kaynakların bir kısmı pandemiden etkilenen Esenyurtluların hizmetinde kullanıldı. Sadece Kasım ayında 1977 kişiye evde sağlık hizmeti verildi. 564'ü covid olmak üzere toplam 1130 kişiye hasta nakil ve ambulans desteği verildi. Covid-19 tedavisi gören 1693 aileye gıda desteği, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü 200 aileye de 5 bin 750 kap sıcak yemek götürüldü.

AYLIK ORTALAMA BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Kasım ayı boyunca hem işsizliğe çözüm bulundu hem de pandemiyle mücadele edildi. Kasım ayında 1805 kişinin istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, aylık ortalama bin kişiyi iş sahibi yapıyor.