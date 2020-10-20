Esenyurt Belediyesi’nin 2021 bütçesi onaylandı: ‘220 milyon borç ödedim’

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2021 yılı mali bütçesi 852 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

Gider kalemlerinin de 852 milyon 500 bin lira olarak ayarlandığı 2021 bütçesi, Esenyurt'un ilk denk bütçesi oldu. Mecliste bütçe ve performans programıyla ilgili sunum yapan Başkan Bozkurt, görevi devraldığı 4 Nisan tarihinden itibaren bütçe dengesi ve mali istikrarı sağlayarak 2 milyar 186 milyon olan borcun 237 milyon 636 bin lirasını ödediklerini söyledi.

24 Ağustos itibariyle belediyeye ait borcun 1 milyar 948 milyon liraya indiğini belirten Başkan Bozkurt, “Vatandaşın direkt muhatap olduğu ana hizmetleri aksatmadan seçici davranarak borçları ödüyoruz. Zira belediyemizde her gün haciz var. Hizmet aldığımız işlerin maliyetini düşürmek için bir çalışma yaptık” dedi.

“BÜTÜN HESAPLARIMIZDA HACİZ VAR”

Bütçe görüşmeleri sonrası eleştirilere yanıt veren Başkan Bozkurt, şöyle konuştu:

* Avukatlık ücretlerinin olduğu hesaplar da dahil bütün hesaplarımızda haciz var. İller Bankası’ndan gelen paranın yattığı hesapta da haciz var.

* Hukuken haciz koymamaları lazım bu yasaktır diyoruz. İspat istiyorlar. Mahkemeye başvuracağız, bilirkişi tayin edilecek, 3-4 ay bekleyeceğiz, ondan sonra ispat edince kaldıracaklar.

* Dolayısıyla bu paraları ödemek için, personelimizin para alması için kırk takla atıyoruz.

* Peki kim bunu yapan? Yıllarca burada para kazanan 14 ay iş yaptığı halde faturaları kesmeyen, 14 ay sonra tek fatura düzenleyen, sonrasında da arsaları ucuz fiyatlarla alan firmalar.

* Ben Esenyurtlunun hakkını kimseye yedirmeyeceğim ve burada pes etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Esenyurt tarihi boyunca ödenen en yüksek oranda ödeme yapıyoruz ve kimseye haksızlık yapmıyoruz.

“220 MİLYON LİRA BORÇ ÖDEDİM”

Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

* Yaptığım icraatları anlatınca neden rahatsız oldunuz anlamıyorum. İster inanın ister inanmayın ben 220 milyon lira borç ödedim.

* Belediye her yıl 100-200 milyon arasında açık vererek yönetiliyordu. Bir de arsa satılıyordu. Yani bu şu demek aslında, benim 220 milyon dediğim şey eski ölçekte 450 milyon.

* Çünkü borçlanıyoruz, arsa satıyoruz. Ben bu parayla Esenyurt'un bütün üst yapı sorunlarını, bütün okul, kreş, cami sorunlarını çözerdim.

* Dolayısıyla biz bir şeyden yakınmak için değil kendimizi anlatmak için mecburen bunları söylüyoruz, yoksa sen iş yapmıyorsun diyorlar.

AKP GRUBU OTURUMU TERK ETTİ

Bütçe oylaması öncesinde AKP grubu, Bozkurt'un sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak “Hükümet veya devlet bir tek Esenyurt Belediyesi'ne mi yanlı davranıyor? Çıkıp oraya sürekli insanları zan altında bırakıyorsunuz. Bütün maddeler zaten oy birliği ile geçmiştir hayırlı olsun” diyerek meclisi terk etti.

2 katip üye de koltuklarını terk edince Bozkurt “Arkadaşlar böyle bir şey olur mu, böyle meclis mi olur? Komedi” diye tepki gösterdi.

En genç iki meclis üye, asıl üyeler ayrıldığı için Divan Kurulu'nda katip üyeliğine atanarak oylamaya geçildi. Bütçe oy birliği ile kabul edilmiş oldu.

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