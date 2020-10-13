Eşine işkence yaptı, serbest kaldı: Ne oldu tutuklatabildiniz mi?

Aydın'ın Söke ilçesinde 7 yıllık eşi, üç çocuğunun annesi 22 yaşındaki Özlem K.'yi darp ederek tanınmayacak hale getiren, saçlarını yolan 26 yaşındaki Ü.K., şikayet üzerine gözaltına alındı. Çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakılan Ü.K., iddiaya göre kayınvalidesini arayarak ölümle tehdit etti. Sosyal medya hesabından eşini darp ettiğini kabul eden Ü.K. “Sırf beni tahrik etmek için bana saldırdı, boğazımı sıktı, ben de vurmuş bulundum” sözleriyle kendini savundu.

“HAMİLEYKEN BİLE DÖVDÜ”

Arıcılık yapan Ü.K.'nin evlendiği günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını, hamileyken bile darp ettiğini öne süren Özlem K. “Yedi yıllık evliyiz. Küçük yaşta evlendim. Evlendiğimizden itibaren beni dövmeye başladı. Alkol aldığı zamanlarda daha fazla dövüyordu. En fazla dayağı hamilelikte yedim. Daha önce bu nedenle ayrıldık. Beni yaylada çok kötü dövmüştü” diyerek eşinin her defasında kıskançlık bahanesinin ardına sığındığını söyledi.

“ŞİKAYETÇİ OLDUM, SERBEST KALDI”

Önceki gün dayak sonrası ailesine sığındığını söyleyen Özlem K., “Savcılığa gidip şikayetçi oldum.Tüm yaşadıklarımı anlattım. Gözaltına aldılar. Ardından serbest bırakılmış. Beni aradı, senin çocuklarını istemiyorum, bu çocuklara bakamam gel çocuklarını al dedi. Ardından engelledim. Annemi aramış, hepinizi öldüreceğim demiş” şeklinde konuştu.

“BİZİ TEHDİT ETTİ”

Kızının 7 yıldır eşinden şiddet gördüğünü öne süren Gülay T. “Kızım 7 yıldır şiddet görüp bize sığınıyordu. Her defasında üç çocuğu için eşini affedip evine geri dönüyordu. Bu son olayda kızımın yüzünü tanınamaz hale getirdi. Kızımı alıp şikayetçi olduk. Serbest kaldıktan sonra beni arayıp, ne oldu beni tutuklatabildiniz mi, ne yapabildiniz diyerek tehdit etti” diyerek kızıyla birlikte korku içinde yaşadıklarını söyledi.