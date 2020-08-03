Eşine ve kızına dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

Hatay’da yaşayan ve eşinden uzun bir süredir şiddet gören Hatice Bengi, cinayete kurban gitmemek için sesini duyurmaya çalıştı.

Eşinden gördüğü şiddet ve aldığı darbelerle yüzünde morluklar oluşan Bengi, “Benden uzak olmasını istiyorum, çocuklarıma yaklaşmasını istemiyorum. Çocuklarını seven bir insan kızına bunları yapamaz. O adam ceza almalı. Ellerini kollarını sallayarak gezmemeli” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

“Ölmek istemiyorum” çağrısı yaparak yardım isteyen Hatice Bengi’yi sevindiren haber geldi. Daha önce yine aynı suçtan 3 yıl 2 ay ceza alan ve 10 gün tutuklu kaldıktan sonra şartlı tahliye ile salıverilen Hüseyin Bengi, hakim kararıyla tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.