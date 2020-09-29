Eşini sokak ortasında vurdu, silahı tutukluk yapınca yakalandı

Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında 60 yaşındaki İrfan Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası İrfan Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Silahı tutukluk yapınca olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Durumu ağır olan Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, alkollü olduğu ifade edilen İrfan Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (İHA)

